Falso annuncio di vendita divisa storica dell'arma: denunciati Controlli dei carabinieri della Compagnia di Benevento e San Bartolomeo in Galdo

Avevano cercato di vendere una divisa storica dell'Arma dei Carabinieri che in realtà non avevano. Si tratta di tre persone 3 persone di 59, 49 e 74 anni, tutte di Taranto, identificate e denunciate dai carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti. Già note per reati di truffa, i tre sono finiti nel mirino dei militari per sostituzione di persona e indebita sottrazione e utilizzo d’immagine.

Secondo l'accusa avevano diffuso su un sito web e-commerce la vendita “fasulla” di un'uniforme storica dell’Arma, la cui immagine era stata prelevata da un social network, inducendo così in errore gli eventuali acquirenti.

Da San Marco dei cavoti a Benevento dove numerose persone sono state denunciate ed auto e moto sequestrate al pari di modiche quantità di droga. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nell'ultima settimana. In particolare i militari della Compagnia di Benevento hanno denunciato un 51enne di Sant'Angelo a Cupolo per porto di un coltello del genere proibito. Un 35enne di Benevento per guida senza patente. In questo caso ai carabinieri ha mostrato un documento poi risultato falso. Moto sequestrata e denuncia per un giovane di Casalbore trovato alla guida sotto l'effetto di droga. E per uso di sostanze stupefacenti sono stati segnalati anche un minore ed un 30enne sannita trovati in possesso di hashish e 35 semi di canapa indiana. A Fragneto, invece, due persone, originarie della Sicilia sono state proposte per il foglio di via.

Nel mirino dei militari della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo sono invece finiti un 54enne bloccato mentre minacciava i familiari con un un grosso coltello da cucina al culmine di una lite. A Baselice, invece, denunciati un uomo per ubriachezza molesta ed un 54enne per insolvenza fraudolenta in quanto aveva soggiornato presso una struttura ricettiva di Baselice senza pagare il corrispettivo.