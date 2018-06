Scontro tra due auto: tre persone in ospedale | FOTO Incidente stradale lungo viale della Libertà. Coinvolte Mercedes e Volkswagen

E' di tre persone ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina ad Apice. L'impatto è avvenuto lungo Viale della Libertà tra una Mercedes Classe S ed una Volkswagen Up con a bordo una donna con la sua bambina. Violento l'impatto che ha catapultato le due auto ad alcuni metri di distanza. Scattato l'allarme, sul posto sono accorse due ambulanze del 118 di San Giorgio del Sannio e i carabinieri della Stazione di Apice. I soccorritori hanno trasferito in ospedale madre e figlia che viaggiavano nell'utilitaria ed un uomo che invece viaggiava a bordo della Mercedes. I militari hanno invece effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Al.Fa