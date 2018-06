Rapina mamma e zia: arrestato minorenne Il fatto è accaduto a Montesarchio. Il giovane ristretto presso un centro di prima accoglienza

Lo hanno arrestato per rapina. Lui, un minorenne originario di Montesarchio, ha aggredito prima la madre poi la zia per farsi consegnare del denaro. La ricerca ossessiva del denaro lo ha reso una furia con entrambe le donne, tanto da costringerle a chiedere l'aiuto dei carabinieri. Due pattuglie hanno raggiunto le abitazioni, poco distanti una dall'altra, per raccogliere le denunce e avviare le ricerche del ragazzo. Il minorenne è stato rintracciato poco dopo, in pieno centro a Montesarchio: con sé aveva ancora il portafoglio della zia con parte del contante in esso contenuto.

Formalizzata l'accusa, i militari hanno trasferito il ragazzo presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, dove davanti la magistratura per i minorenni dovrà rispondere della grave accusa.