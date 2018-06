"Le dobbiamo consegnare un pacco": anziana truffata Pensionata raggirata di 500 euro e gioielli al Rione Ferrovia

Tornano in azione a Benevento i truffatori che raggirano le persone anziane. A farne le spese questo pomeriggio è stata una 78enne del Rione Ferrovia. Sempre la stessa la storiella propinata ai malcapitati.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver contattato la malcapitata telefonicamente, un balordo si è presentato dinanzi la sua porto di casa. L’uomo le ha detto che aveva un pacco da consegnare per un familiare. Un pacco costoso da ritirare. Dopo una serie di storielle e bugie, purtroppo, la pensionata ha ‘abboccato’ ed ha consegnato nelle mani del malvivente 500 euro in contanti. Una cifra evidentemente non ritenuta congrua dal bandito che ha rincarato la dose chiedendo altri soldi. A quel punto la poveretta, non avendo la disponibilità di altro denaro, ha consegnato nelle mani del truffatore alcuni gioielli. Presi soldi e preziosi il malvivente si è allontanato in gran fretta. Solo dopo alcuni minuti, la pensionata di è accorta di essere stata truffata. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante. Purtroppo, però, del malvivente nessuna traccia. Come sempre in questi casi attenzioni rivolte alle telecamere presenti nella zona con la speranza che possano restituire qualche fotogramma utile all’identificazione del truffatore.

Al.Fa