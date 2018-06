Furto di rame, la 39enne non più agli arresti Obbligo di dimora per Anna Tresca, di Benevento, che era ai domiciliari

Obbligo di dimora. L'ha disposto il gip Maria Ilaria Romano, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, per Anna Tresca (avvocato Maria Manna), la 39enne di Benevento finita ai domiciliari per il furto di 300 chili di rame dal piazzale delle ferrovie. Un'accusa contestata in concorso ad un 34enne, denunciato, che era riuscito a svignarsela quando l'Opel Astra sulla quale i due viaggiavano era stata bloccata dai carabinieri.

