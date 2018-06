Controlli e denunce in Valle Caudina Posti di blocco e verifiche da parte dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio

Cinque persone denunciate, quattro segnalate per uso personale di droga, due proposte per il foglio di via obbligatorio ed altrettante arrestate perchè devono espiare pene definitive. E' il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio in Valle Caudina e Valle Vitulanese negli ultimi giorni. Controlli e posti di blocco che hanno impiegato 9 pattuglie e 18 militari che hanno fermato ed identificato 53 persone, mentre viaggiavano a bordo di 27 veicoli. I carabinieri hanno anche effettuato cinque perquisizioni ed elevato 11 contravvenzioni, oltre al ritiro di 3 patenti ed al sequestro di due auto.

A Montesarchio, inoltre, un 45enne è stato trasferito in carcere perchè deve scontare oltre 9 anni e 6 mesi di reclusione come disposto dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli. L'uomo è stato condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona, ricettazione, resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi nelle province di Avellino e Benevento tra il 2009 - 2012. Stessa sorte per un 55enne di Sant'Agata de' Goti al quale i militari della Stazione hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale Ordinario di Benevento. Deve scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione per peculato, truffa e falsità in scrittura privata.

Per quanto riguarda le persone denunciate, si tratta di un 46enne irpino sorpreso alla guida senza patente e con l'auto senza assicurazione; un 49enne di Montesarchio per guida senza patente in quanto revocata; una 40enne di Sant'Agata per furto di energia elettrica e di due persone di Roma e Teramo, entrambi titolari di aziende che vendono prodotti e servizi online per truffa aggravata. Secondo l'accusa, i due avevano incassato i soldi per la vendita di pacchetti vacanze ad ignari turisti, ma non avevano provveduto al pagamento delle strutture ricettive.