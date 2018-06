Ruba uno smartphone al bar, denunciato Il proprietario l'aveva dimenticato sul bancone

E' stato denunciato per il furto di uno smartphone Nel mirino degli agenti della Volante è finito un 47enne di Benevento, ritenuto responsabile di aver fatto 'sparire' l'apparecchio che il proprietario aveva dimenticato sul bancone del bar di una stazione di servizio in via Moro, nel quale il 47enne era entrato per un caffè. Quando la vittima si è accorta di non aver più lo smartphone, è tornato al locale, pensando di ritrovarlo. Le indagini hanno consentito, attraverso la visione delle immagini delle telecamere, di risalire alla targa dell'auto del 47enne, che, successivamente rintracciato, ha consegnato la refurtiva.