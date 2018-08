Fiamme in una casa, paura per famiglia Un corto circuito la probabile causa che ha scatenato l'incendio

Paura questa mattina per una famiglia che si è trovata a fare i conti con l'incendio dell'abitazione. È accaduto in via Fontana dell'Occhio a Castelvetere in Valfortore. Dove, secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa di un corto circuito, le fiamme sono divampate nel soggiorno della casa distruggendo mobili e suppellettili. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di San Marco dei Cavoti che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le stanze interessate dal rogo.