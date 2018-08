Incendio Stir. Solano: "La Samte si rialzerà" L'amministratore unico dell'azienda: "Nelle prossime ore soluzioni per scongiurare emergenza"

“Appresa la notizia del terribile incendio che ha interessato parte dell'impianto STIR di Casalduni, in particolare quella adibita all'accettazione della frazione rifiuti indifferenziati, ho avviato tutte le iniziative conseguenti da parte della Samte". Così l’Amministratore Unico della Samte, Fabio Solano interviene dopo l'incendio divampato all'interno dello Stir di Casalduni.

"Ho il dovere in primo luogo di riservare un pensiero di gratitudine ai Vigili del fuoco e alle Forze dell'ordine che da molte ore stanno operando sull'impianto di Casalduni con la solita, riconosciuta professionalità e abnegazione. Grazie a nome di tutta la Samte. La stima precisa dei danni - spiega ancora Solano - dell’incendio sarà fatta nelle prossime ore appena completate le operazioni da parte dei Vigili del fuoco e non appena sarà possibile effettuare un sopralluogo tecnico. La Samte ha attivato ogni iniziativa per avviare gli interventi di manutenzione al fine di poter ripristinare la piena operatività dello STIR. Purtroppo disagi nel conferimento della frazione indifferenziata saranno ineludibile in questa fase. Siamo in contatto con gli uffici regionali, con la Provincia e la Prefettura per porre in essere soluzioni alternative in questa fase al conferimento presso altri STIR della Regione Campania. Ringrazio il presidente della provincia Ricci per l'immediata visita effettuata allo Stir e il Vice Presidente della Regione Bonavitacola per la loro immediata presenza a Casalduni e le misure che hanno messo in campo per scongiurare la crisi. Ringrazio anche il Prefetto di Benevento Cappetta per la grande vicinanza istituzionale e la grande sensibilità dimostrata. Saranno formalizzate nelle prossime ore - annuncia Solano - le soluzioni che consentiranno i conferimenti alternativi allo Stir di Casalduni in questa fase delicata. La Samte si rialzerà e, per quanto mi riguarda, spenderò tutte le mie forze per ripristinarne la piena operatività. Sono vicino e solidarizzo con il Sindaco e la gente di Casalduni e i Comuni limitrofi, nonché con i lavoratori dello Stir. Ringrazio i tanti Sindaci per gli attestati di solidarietà adesso dobbiamo essere tutti uniti e lavorare ognuno per le proprie competen ze per il superamento di questo brutto momento".