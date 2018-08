Bonea, in fiamme l'auto di un consigliere comunale Distrutta una Lancia Musa in sosta nel centro storico

Auto in fiamme a Bonea. Erano all'incirca le 4 quando il fuoco ha avvolto, divorandola completamente, la Lancia Musa di un consigliere comunale di maggioranza, Alfonso Pecchillo, che l'aveva lasciata in sosta in via Votini, nel centro storico di Bonea, nelle vicinanze della chiesa.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i pompieri del locale distaccamento, che hanno spento il rogo, ed i carabinieri.

Avviate le indagini, non si esclude la pista di un gesto doloso. L'incendio ha inevitabilmente creato preoccupazione nella comunità caudina, già costretta a fare i conti in numerose occasioni con episodi della stessa natura.

Lo stesso Pecchillo, come si ricorderà, era stato vittima di identiche 'attenzioni' nel giugno del 2016, quando la Lancia Musa pacheggiata dinanzi all'abitazione era stata danneggiata pesantemente dalle fiamme. Un attentato al quale era seguita, dopo qualche settimane, l'esplosione di na bomba carta sotto la Fiat 500 di un altro esponente della maggioranza che sostiene il sindaco Giampietro Roviezzo.

Esp