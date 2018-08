Rifiuti, erbacce e furti nelle auto: denuncia dei podisti “Amatori podismo Benevento"contro il degrado nella zona dell'Istituto Agrario a Piano Cappelle

Gli atleti della “Amatori podismo Benevento" denunciano in una nota lo stato di degrado in cui versa la zona nei pressi dell'Istituto agrario di contrada Piano Cappelle, lungo le stradine quotidianamente frequentate dai podisti per gli allenamenti. Non solo rifiuti ma anche banchine non pulite dalle erbacce ed altro, come i furti nelle auto lasciate in sosta da quanti si allenano lungo il tracciato.

“Nelle ultime settimane – denunciano - la zona adiacente all’istituto Agrario presenta, in aggiunta alla già nota zona d’ingresso autorizzata dal Comune e gestita nella raccolta da parte dell’Asia sulla strada di collegamento tra Benevento e San Giorgio del Sannio, una situazione indecorosa per quanti, occasionalmente o frequentemente, si recano sulla zona per jogging o per praticare running in maniera assidua o anche solo per semplici passeggiate.

Ci riferiamo in particolare – spiegano i podisti - a tutta la strada dove è consuetudine da parte dei podisti parcheggiare l’auto che, nell’incolto e trascurato verde laterale, trovano di tutto: materiale di scarico vario, elettrodomestici, plastica e quant’altro, come ben testimoniano le foto che alleghiamo a puro titolo esemplificativo.

Inutile sottolineare come ciò porti anche alla presenza di animali randagi (non solo cani….) che trovano ristoro in questa pseudo discarica.

A tutto ciò si aggiunge la piaga dei furti in auto in notevole aumento nell’ultimo periodo: siamo a conoscenza di diverse persone (spesso donne con auto di piccola cilindrata) e di nostri runners che sono stati presi di mira dai ladri e che hanno ritrovato i vetri rotti della propria auto dopo l’allenamento o la passeggiata, con il conseguente furto degli effetti personali anche quando non visibili dall’esterno”.

Per questi motivi i podisti sensibilizzano l’Amministrazione comunale, gli organi di Vigilanza e Polizia preposti, “nel riportare allo splendore che merita, una delle aree verdi più importanti della nostra città, da sempre luogo di ritrovo per tanti appassionati del running e non solo”.