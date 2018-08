Incidente di Motta, sta meglio il bimbo di 7 anni Ricoverato al Santobono di Napoli dopo che l'auto sulla quale viaggiava si era ribaltata a Motta

Un lungo sospiro di sollievo per i suoi genitori e tutti coloro che gli vogliono bene. Sono migliorate le condizioni del piccolo di sette anni che, era stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto lo scorso 14 agosto alla frazione Motta di Sant'Angelo a Cupolo. Come si ricorderà il piccolo viaggiava in compagnia della madre all'interno di una Citroen C1 che si era ribaltata lungo via Avellino. Soccorso, il bambino era stato poi trasferito al Santobono di Napoli a causa delle gravi ferite riportate. Operato, per fortuna ora il suo stato di salute è diventato rassicurante tanto che nelle prossime ore potrebbe essere trasferito in reparto.