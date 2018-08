Colto da malore si schianta contro auto: paura Rione Libertà Fiat Marea contro Kia Sportage in via Bari: provvidenziale intervento soccorritore 118

Momenti di paura questa mattina in via Bari per un incidente stradale provocato da un automobilista di nazionalità marocchina colto da un improvviso malore mentre transitava con la sua Fiat Marea al Rione Libertà. L'uomo ha centrato una Kia Sportage in sosta lungo via Firenze. Quelli successivi sono stati momenti di autentica tensione. Inizialmente, infatti, nessuno si era accorto del malore che aveva colpito il conducente. Per fortuna nella zona c'era un soccorritore del 118 libero dal servizio che si è avvicinato per assicurarsi che non ci fossero feriti ed ha subito notato che il marocchino aveva bisogno di aiuto a causa di un malore. Il soccorritore ha così allertato i colleghi del 118 che intervenuti hanno prestato le prime cure al giovane. Sul posto anche gli agenti della Volante che hanno effettuato i rilievi.

AL.Fa