Suo figlio deve soldi alla banca, 81enne truffata Rione Libertà. L'anziana ha consegnato 200 euro e oggetti d'oro

Le hanno fatto credere che il figlio doveva dei soldi alla banca. E che ci sarebbero stati problemi se non avesse provveduto. Lei, poverina, è caduta in trappola ed ha consegnato denaro e preziosi, scoprendo poi di essere stata truffato.

La vittima ha 81 anni, è finita nel mirino di un malvivente che le ha telefonato presentandosi come un impiegato dell'istituto di credito che aveva erogato un prestito al figlio, che non l'aveva però onorato. La pensionata si è spaventata, il suo interlocutore le ha spiegato che lei avrebbe potuto risolvere tutto. In che modo? Le ha annunciato che di lì a poco sarebbe passato un addetto al quale avrebbe potuto dare la somma richiesta di 3mila euro.

La malcapitata ha replicato di non avere quella cifra, si è sentita rispondere che avrebbe comunque potuto raggiungerla tra contanti e oggetti d'oro. Detto fatto. Appuntamento nei pressi dell'Asl di via Minghetti, dove 200 euro, bracciali e collane sono passati nelle mani di uno sconosciuto. Che ha ringraziato ed è fuggito via.

Solo al rientro del familiare, la donna ha capito ciò che le era capitato. Troppo tardi.

Esp