Scontro auto - scooter: è morto il 16enne di San Bartolomeo La tragedia. Equipe da tutta Italia per l'espianto degli organi

Non ce l'ha fatta Francesco, il 16enne di San Bartolomeo in Galdo rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale registrato la sera del 20 agosto in via Variante della cittadina del Fortore. Troppo gravi le lesioni riportate dallo studente che per sette giorni ha 'lottato' all'interno del reparto di neurorianimazione dell'ospedale Rummo. Ieri la morte e l'autorizzazione dei genitori per l'espianto degli organi. Una tragedia che ha fatto piombare nel dolore l'intera comunità di San Bartolomeo in Galdo e l'intero Sannio.

Per tutta la notte varie equipe di medici, provenienti da tutta Italia hanno fatto tappa presso l'ospedale Rummo per il prelievo degli organi che ora vivranno in altre persone. Un gesto di altruismo autentico quello dei familiari che hanno così donato una nuova possibilità di cura e di vita per altri.

Dopo che i medici hanno dichiarato la morte celebrale del 16enne ed ottenuto l'autorizzazione per la donazione degli organi, si è messa in moto la complessa macchina organizzativa per l'espianto multiorgano.

I medici provenienti da vari ospedali italiani, atterrati all'aeroporto di Napoli Capodichino sono stati accompagnati al Rummo dal personale della Croce Rossa di Benevento arrivato all'aerostazione con le auto di servizio. Una corsa contro il tempo per permettere nel tempo più breve possibile l'espianto ed il consecutive reimpianto. Fino all'alba di oggi le auto Cri hanno fatto la spola tra il Rummo e l'aeroporto scortate anche dalla Polizia Stradale.

Operazioni che sono andate avanti per tutta la notte.

Sette giorni fa Francesco era in sella al suo scooter Boster 50 e stava percorrendo via Variante, alle porte del paese. All'improvviso l'impatto con un'Alfa 156 condotta da una persona residente in provincia di Ascoli Piceno.

Medici ed infermieri del 118 Misericordia e dell'Unita di Rianimazione della Croce Rossa avevano lavorato a lungo prima di riuscire a stabilizzare i parametri vitali del giovane che era stato poi trasferito al Rummo in gravissime condizioni. Ieri il drammatico epilogo.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo che avevano effettuato i rilievi del tragico incidente.