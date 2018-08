Colpo dei ladri in un bar e rivendita di tabacchi Nel mirino l'attività annessa ad un'area di servizio

Ladri in azione nella notte all'interno del bar e rivendita di tabacchi di via Nenni. Si tratta dell'attività commerciale annessa all'area di servizio nel quartiere Mellusi di Benevento. Dopo aver forzato un infisso i malviventi sono entrati all'interno dei locali dai quali hanno portato via sigarette ed il registratore di cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.