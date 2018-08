Prima contro un'auto in sosta, poi si ribalta con la sua Arpaia, paura nella notte per una 30enne di Airola

E' finita contro una macchina parcheggiata, ribaltandosi con la sua auto. Paura nella notte in via Roma, ad Arpaia, teatro di un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Secondo una prima ricostruzione, erano all'incirca le 3.30 quando una 30enne di Airola ha perso il controllo della sua Citroen Saxo e si è schiantata contro una Fiat Seicento in sosta su un lato della strada. In seguito all'impatto, la Saxo si è poi capovolta. Sul posto sono accorsi i vgili del fuoco del distaccamento di Bonea, i carabinieri ed il 118 che ha provveduto a trasportare in ospedale la malcapitata.

Esp