Auto distrutta dalle fiamme, danni ad una baracca Ancora un incendio a Bonea

Il proprietario abita al Nord, quelll'auto era parcheggiata in quel punto da un pezzo. Stanotte le hanno dato fuoco, facendo scattare l'allarme in vico Lorenzoni, a Bonea. E' qui che era ferma una Panda che intorno all'1.30 è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, che si sono poi propagate anche ad una baracca in lamiera.

Lavoro per i pompieri del locale distaccamento ed i carabinieri, che hanno avviato le indaagini.

Ancora un incendio a Bonea, dove qualche giorno fa la stessa sorte era toccata alla vettura di un consigliere comunale di maggioranza, già destinatario di identiche 'attenzioni' due anni fa.

Esp