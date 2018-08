"Mamma, un avvocato passerà per i soldi...". Coppia truffata Due pensionati nel mirino di un malvivente, portati via 4200 euro. Ennesimo episodio in città

Certe parole aprono il cuore ed annullano anche le resistenze più forti, ecco perchè lei, poverina, quando si è sentita chiamare al telefono, non ha sospettato neanche per un attimo che quel "mamma sono io" fosse l'inizio di una brutta avventura. Una truffa da 4200 euro di cui è rimasta vittima una coppia di Benevento. Entrambi pensionati, abitano nella zona alta della città.

È stata lei a rispondere, all'altro capo del filo una voce che ha creduto fosse del figlio, che fa l'avvocato. "Mamma, sono io: devo chiederti una cortesia...” ha esordito l'interlocutore. Che ha poi aggiunto: “Abbiamo vinto una causa, tra poco passerà un collega al quale devo una quota della cifra che ci è stata riconosciuta... Dovreste anticiparla voi...".

Il malvivente non le ha dato tempo di riflettere, ha continuato a propinarle la 'storiella', si è fatto passare anche il marito della donna, con il quale ha concordato la cifra da sborsare e il luogo dell'appuntamento.

Il balordo, il finto legale, è stato puntualissimo. Ha ritirato i soldi ed è andato via, ma dopo pochi minuti è tornato alla carica: ha nuovamente telefonato, stavolta per fornire alle vittime un numero che avrebbero dovuto girare al figlio, per consentirgli di intascare la sua parcella ed il resto della somma.

Loro l'hanno appuntato con la cura che soltanto i genitori possono avere, quindi l'hanno comunicato a colui che, spacciandosi per il loro ragazzo, li ha successivamente chiamati per sapere se tutto fosse filato liscio. Insomma, un colpo ben congegnato, preparato nei minimi dettagli, con una tecnica che ha impedito che gli anziani si mettessero davvero in contatto con il figlio, fuori città in quelle ore.

Al rientro l'amara scoperta del raggiro, l'ennesimo messo a segno. Almeno di quelli denunciati – è il caso della vicenda appena descritta, ora al centro delle indagini della polizia -, perchè in molte occasioni la scelta è stata di segno opposto: restare in silenzio per vergogna. Quella che dovrebbe provare gente senza scrupoli che approfitta della condizione di debolezza delle persone in là con gli anni, le più indifese, e non coloro che, purtroppo, finiscono in trappola. 'Bersagliati' al cuore degli affetti più cari.

Esp