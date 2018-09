Banconote false, misure revocate ad un 31enne ed un 33enne Via obbligo di dimora e domiciliari per Gianluca De Florio e Gerardo De Iasio

Revocate dal gip Flavio Cusani le misure cautelari disposte al termine dell'udienza di convalida per le due persone di Benevento arrestate dai carabinieri lo scorso 21 luglio; in particolare, l'obbligo di dimora per Gianluca De Florio, 31 anni, e i domiciliari per Gerardo De Iasio, 33 anni, difesi dall'avvocato Antonio Leone.

Come si ricorderà, entrambi erano stati fermati a Telese Terme a bordo di un'Alfa 156 nella quale era stato rinvenuto, sistemato nel cofano, un borsone contenente mille banconote da 50 euro, quelle nuove, false.

