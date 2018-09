Lei e il figlio mangiano funghi velenosi, muore 74enne La pensionata di Arpaia era ricoverata al Rummo da venerdì scorso. Indagano i carabinieri

Dramma nel Sannio per la morte di una 74enne di Arpaia che si era sentita male dopo aver mangiato dei funghi, evidentemente velenosi. Ieri la donna è morta all'ospedale Rummo di Benevento dove era stata ricoverata venerdì, dopo che si era sentita male. In ospedale anche il figlio che aveva pranzato con lei.

Secondo una prima ricostruzione, i due avevano mangiato i funghi mercoledì scorso. Dopo qualche ora i primi sintomi da avvelenamento che con il passare dei giorni si acuivano sempre di più e per questo madre e figlio erano stati trasferiti in ospedale.

Le condizioni della pensionata erano apparse subito gravi e per questo ne era stato disposto il ricovero presso il Rummo.

Meno preoccupante la prognosi per l'uomo ricoverato invece al De Liguori di Sant'Agata de' Goti. Ieri purtroppo le condizioni della donna si sono aggravate irrimediabilmente. Poi, intorno alle 14, il decesso. Sul posto i carabinieri che hanno acquisito la cartella clinica. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, la salma della pensionata è stata trasferita all'obitorio del Rummo per gli accertamenti medico legali. Secondo una prima ricostruzione, pare che la 74enne abbia ingerito un fungo velenoso del tipo amanita phalloides.

Particolare questo che ovviamente dovrà essere accertato dalle indagini dei carabinieri della Valle Caudina.