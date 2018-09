Crolla parte di un fabbricato: paura a Fregneto Monforte FOTO Facciata precipitata in un cantiere. Vigili del fuoco e carabinieri chiudono l'area

Momenti di paura ieri sera a Fragneto Monforte per il crollo di un'intera facciata di un fabbricato nel centro storico del paese. L'allarme è scattato in via Porta Pia, alle spalle delPalazzo Ducale. È qui che parte di un'abitazione di due piani è venuta giù all'improvviso.

Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati i residenti della zona che hanno sentito un boato. Tutta l'area è stata ricoperta da una densa coltre di polvere provocata dai calcinacci. La struttura ceduta è finita a ridosso di un cantiere dove si sta realizzando una casa. Per fortuna al momento del crollo nella zona non c'erano operai al lavoro altrimenti il bilancio sarebbe stato ben più grave. Quelli successivi sono stati momenti di concitazione per i residenti che hanno notato la facciata crollata e le stanze sventrate a pochi metri dalle loro case.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con il funzionario di turno e i carabinieri della Compagnia di Benevento. I vigili del fuoco con le fotoelettriche hanno illuminato la zona ed effettuato il sopralluogo anche con i tecnici del Comune ed il sindaco, accorsi sul luogo.

Da una prima ricostruzione, sembra che a crollare sia stato un edificio chiuso adiacente all'area del cantiere dove da giorni le imprese stanno lavorando per realizzare una nuova costruzione. Resta da accertare cosa abbia provocato il cedimento della porzione di fabbricato. Al termine delle verifiche, che continueranno anche questa mattina alla luce del sole, i pompieri hanno transennato l'area e interdetto completamente al traffico, anche pedonale, via Porta Pia.