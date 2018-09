Minaccia uno steward allo Stadio: Daspo per un 44enne Il provvedimento del Questore per l'uomo identificato in seguito alla partita Benevento - Lecce

Per tre anni non potrà assistere a nessuna competizione sportiva calcistica o dilettante disputata sul territorio nazionale. Lo dispone il Daspo che il questore di Benevento, Giuseppe Bellassai ha disposto per un 44enne, già noto alle forze dell'ordine. Secondo l'accusa, l'uomo, in occasione della partita Benevento - Lecce di Serie B si sarebbe reso protagonista di violenza e minaccia nei confronti di uno steward in servizio nei pressi della Tribuna dello stadio 'Ciro Vigorito'. Identificato dagli agenti, anche grazie al complesso sistema di videosorveglianza, per il 44enne è scattato il Daspo per tre anni.