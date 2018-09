Scoppio bombola a Montesarchio, grave un 58enne C'è un ferito per l'episodio dell'altra notte. Trasferito al Cardarelli a causa delle ustioni

Inizialmente si era pensato che in quell'abitazione distrutta dallo scoppio, provocato da una fuga di gas, non ci fosse nessuno (LEGGI ALTRO ARTICOLO).

Dopo poche ore, invece, la segnalazione dall'ospedale Rummo di Benevento di un 58enne ricoverato nella notte in gravi condizioni a causa delle ustioni riportate nell'esplosione.

E' di un ferito grave, dunque, il bilancio della deflagrazione registrata nella notte tra martedì e ieri in via Caracciolo a Montesarchio. Vittima di quello che sembra essere un incidente domestico è un albanese di 58 anni che viveva, probabilmente con altri connazionali, all'interno della struttura.

L'uomo sarebbe stato trasportato da qualcuno al pronto soccorso del Rummo. Vista la gravità delle ustioni riportate, i medici ne hanno poi disposto il trasferimento presso il reparto gravi ustionati del Cardarelli di Napoli. Sull'accaduto indagano ora i carabinieri che nella serata di ieri hanno raggiunto l'ospedale per identificare il malcapitato che ora è in prognosi riservata.

Come si ricorderà, era all'incirca l'una e mezza di mercoledì quando una fuga di gas dalla bombola della cucina aveva determinato un 'botto' nell'abitazione. Tramezzature distrutte, qualche parete annerita. Inizialmente nessuna traccia di coloro, probabilmente tutti stranieri, che abitavano nella struttura. Poi l'arrivo di un ferito al Rummo.

Al.Fa