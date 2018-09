Positiva all'alcoltest dopo incidente scappa: denunciata Gli agenti della Polizia stradale hanno bloccato una 49enne di Benevento nei pressi dello stadio

Coinvolta in un incidente scappa dopo essere risultata positiva all'alcoltest. Si tratta di una 49enne di Benevento poi identificata e denunciata dalla polizia stradale.

L'automobilista era stata controllata dagli agenti nei pressi dello Stadio dopo che l'auto che stava guidando era rimasta coinvolta in un tamponamento. Poco dopo, dopo l'alcoltest, la 49enne è salita nel veicolo ed è scappata. Ne è nato un inseguimento terminato poco dopo quando la pattuglia della Stradale è riuscita a far svoltare il veicolo in una strada senza uscita. Per lei la denuncia per guida in stato di ebbrezza.