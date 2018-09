Droga, tre arresti della Mobile in un bar AGGIORNAMENTO Operazione degli agenti al Rione Libertà

Tre persone fermate dalla Squadra mobile durante un'operazione antidroga questa mattina al Rione Libertà di Benevento.

Si tratta di tre uomini, due dei quali già noti alle forze dell'ordine, condotti negli uffici della Questura, dove sono stati successivamente raggiunti dai loro difensori: tra gli altri, gli avvocati Claudio Fusco e Nino Del Piero.

AGGIORNAMENTO

Arresti domiciliari. E' la misura allla quale sono stati sottoposti, su ordine del sostituto procuratore Marcella Pizzillo, Ivano Nizza, 43 anni, Ramon De Rienzo, 50 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell'ordine, e Antonio Ciullo, 59 anni, tutti di Benevento, bloccati questa mattina dalla Squadra mobile del vicequestore Emanuele Fattori.

Secondo una prima ricostruzione, l'intervento nel bar è scattato dopo la cessione di una dose a due acquirenti,successivamente bloccati e trovati in possesso della 'roba', da parte di De Rienzo. E' stato questo il momento in cui i poliziotti sono entrati nel locale, rinvenendo e sequestrando a Nizza, 'stoppato' mentre usciva da un box, trentasette dosi di eroina e tre di cocaina. Dosi che, secondo gli investigatori, venivano nascoste in un giardinetto adiacente, in attesa di essere piazzate di volta i volta.

Nel magazzino sono stati invece trovati un bilancino e materiale per il confezionamento. A Ciullo è stata contestata una presunta funzione di palo che avrebbe svolto dinanzi all'attività commerciale. Teatro di un 'giro' evidentemente già finito nel mirino della sezione antidroga della Mobile attraverso appostamenti e immagini filmate.