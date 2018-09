Accusati di rapina ai danni di un minore, in due a giudizio Processo a gennaio su una vicenda dell'aprile 2016

Sono ritenuti i presunti autori di una rapina della quale avrebbe fatto le spese un minore. E' con questa accusa, prospettata nella richiesta avanzata dal sostituto procuratore Assunta Tillo, che il gup Gelsomina Palmieri ha spedito a giudizio Fabio Giangregorio, 38 anni, e Giuseppe Carbone, 42 anni, di Benevento, chiamati in causa da un'indagine dei carabinieri su un episodio accaduto il 12 aprile del 2016.

Secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, i due imputati, difesi dagli avvocati Nazzareno Fiorenza e Domenico Iacoviello, avrebbero bloccato un 14enne della città, spingendolo contro un muro, e gli avrebbero sottratto il telefono cellulare che custodiva in una tasca della tuta. Un'accusa respinta dagli interessati, tirati in ballo per una vicenda che il giudice ha deciso debba approdare al vaglio del dibattimento. La prima udienza è in programma il 14 gennaio del prossimo anno.

Esp