Blitz antidroga: Nizza e De Rienzo restano ai domiciliari Ciullo rimesso in libertà. Sabato l'operazione della Mobile al rione Libertà

La rimissione in libertà di Antonio Ciullo (avvocato Salvatore Faiello), 58 anni, accusato di aver fatto da 'palo', la conferma dei domiciliari per Ivano Nizza, 43 anni, e Ramon De Rienzo, 50 anni, difesi dagli avvocati Claudio Fusco e Nino Del Piero. Sono le decisioni adottate dal gip Loredana Camerlengo al termine dell'udienza di convalida per le tre persone di Benevento arrestate sabato in un'operazione antidroga della Squadra mobile in un bar al rione Libertà.

Gli indagati, sottoposti agli arresti in casa su ordine del sostituto procuratore Marcella Pizzillo, sono comparsi dinanzi al giudice questa mattina, offrendo la loro versione dei fatti. Ciullo, affetto da un problema che ne ha comportato l'invalidità, ha spiegato che si trattiene ogni giorno all'interno ed all'esterno del locale, e che dà una mano ad alcuni anziani ai quali porta la spesa.

De Rienzo, da parte sua, ha escluso – come affermano gli inquirenti – di aver ceduto una dose a due acquirenti successivamente fermati dagli agenti, mentre Nizza ha precisato che custodiva addosso, e non nel magazzino, le trentasette dosi di eroina e le tre di cocaina che erano state sequestrate. Dosi che, secondo gli investigatori, venivano nascoste in un giardinetto adiacente, in attesa di essere piazzate di volta in volta.

Esp