Processo Asl, in aula l'ex commissario Di Salvo Otto imputati nel filone politico. Due dirigenti ancora in Tribunale ad ottobre

E' l'unico che non dovrà più presentarsi in Tribunale. Perchè si è sottoposto al fuoco di fila delle domande sia del pm Francesca Saccone, sia dei legali delle parti civili e della difesa. Per il professore Enrico Di Salvo, ex commissario dell'Asl, nessun nuovo appuntamento, dunque, con il processo relativo al filone politico dell'inchiesta della guardia di finanza sull'Azienda sanitaria di Benevento. Di Salvo, in particolare, è stato chiamato a rispondere su una delle vicende finite al centro dell'indagine, come destinatario di una presunta pretesa avanzata rispetto alla nomina come primario di radiologia dell'Asl di un medico senza specializzazione.

Dovranno invece tornare al Palazzo di giustizia il prossimo 18 ottobre, per sedersi ancora al banco dei testimoni, Antonio Clemente e Giovanni De Masi, due dirigenti dell'Asl, entrambi parti civili: il primo per il solo controesame dell'avvocato Roberto Prozzo, oggi assente, l'altro di tutti i difensori.

Otto gli imputati: Felice Pisapia, ex direttore amministrativo dell'Asl, l'ex parlamentare Nunzia De Girolamo, Michele Rossi, Gelsomino Ventucci, all'epoca direttori generale e sanitario, Arnaldo Falato, ex responsabile budgeting dell'Asl, Luigi Barone, Giacomo Papa, collaboratori di De Girolamo, il sindaco di Airola Michele Napoletano, assistiti dagli avocati Vincenzo Regardi, Claudio Botti, Giandomenico Caiazza, Domenico Di Terlizzi, Angelo Leone, Roberto Prozzo, Paolo Abbate, Emilio Perugini, Mario Verrusio, Gaetano Coccoli, Vincenzo Sguera, Salvatore Verrillo, Carlo Di Casola e Luigi Supino.

Come più volte sottolineato, nel mirino degli inquirenti sono finite alcune storie emerse dalle registrazioni di Pisapia: il trasferimento di un dirigente e di alcune strutture sanitarie, la già ricordata nomina di un primario, il bar del Fatebenefratelli, le sedi Saut, le somme per i medici di cui sarebbe stata tentata la non compensazione.

Storie racchiuse in accuse - alcune erano state formalizzate dopo l'imputazione coatta ordinata nell'aprile 2016 dal gip Cusani- che vanno, a vario titolo, dall'associazione per delinquere, alla concussione (anche tentata) alle minacce e alla turbata libertà degli incanti; dal falso all'abuso d'ufficio (anche tentato) e all'offerta di un'utilità per ottenere il voto elettorale. Nel processo sono parti civili la Sanit (avvocato Natale Polimeni), Giovanni De Masi e Antonio Clemente, rappresentati dall'avvocato Giovannina Piccoli, il Fatebenefratelli (con l'avvocato Gerardo Orlando) e l'Asl (avvocato Annamaria Ziccardi).

Esp