"Strada senza sicurezza", chiesto il processo per 2 sindaci A novembre udienza gup per i primi cittadini di Fragneto Monforte e Pesco Sannita

Non avrebbero adottato i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza pubblica su quel tratto di strada tra i due comuni. Una presunta condotta omissiva per la quale il sostituto procuratore Francesca Saccone ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco di Fragneto Monforte Raffaele Caputo e del suo collega di Pesco Sannita, Antonio Michele.

Difesi, rispettivamente, dagli avvocati Luigi Diego Perifano e Marcello D'Auria, entrambi dovranno comparire il prossimo 23 novembre dinanzi al gup, che dovrà decidere se spedirli a processo o stabilirne il proscioglimento.

I fatti contestati vanno fino al dicembre 2017 e fanno riferimento alle condizioni della strada intercomunale Rapinella, peraltro teatro di un grave incidente stradale accaduto lo scorso anno, del quale aveva fatto le spese uno dei tre cittadini indicati come parti offese, e di allagamenti che hanno danneggiato attività commerciali e abitazioni. Un'arteria lungo la quale – sostiene la Procura – non sarebbe stata assicurata, come detto, la sicurezza, per la mancanza di segnaletica e di opere di urbanizzazione. Di qui un'indagine a carico dei due primi cittadini interessati, ai quali è stata contestata l'omissione in atti di ufficio.

