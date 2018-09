Violento temporale, auto in difficoltà e allagamenti | VIDEO Statale 90 bis allagata. Numerosi smottamenti nel territorio di Paduli e non solo

Statale 90 bis allagata questo pomeriggio a causa di un violento acquazzone che ha colpito Sant'Arcangelo Trimonte, Paduli, San Giorgio del Sannio ed altre zone dell'hinterland beneventano.

Oltre un'ora di temporale che ha provocato allagamenti, smottamenti e pericolo per gli automobilisti. Nella zona tra Piana Ferrara e Paduli, infatti, come si vede dal video che un nostro lettore ci ha inviato, la sede stradale è stata completamente invaso dall'acqua costringendo gli automobilisti a fermarsi o a rallentare. 90 bis come un torrente anche a causa delle cunette inesistenti e dei terreni lavorati fin sopra il ciglio della strada.

Il temporale si è poi spostato lungo la valle del Fiume sabato.

Al.Fa