VIDEO | "Non solo incendi. Questo è un comando di eccellenza" L'insediamento del comandante dei vigili del fuoco sanniti, Maria Angelina D'Agostino

Un fascio di fiori sulla scrivania, un andirivieni di persone e tanta attesa questa mattina presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento per il passaggio di consegne tra l'ingegnere Michele Di Tullio, promosso e trasferito alla guida del comando di Sassari e l'architetto Maria Angelina D'Agostino, neo comandante del Corpo nel Sannio.

Originaria di Benevento, il comandante D'Agostino proviene dal Comando regionale del Molise dove ha prestato servizio alcuni anni.

“Ritorno a Benevento dove ho svolto il ruolo di funzionario anni fa - ha spiegato la neo dirigente -. E' la mia città e cercherò di lavorare al meglio a servizio di questo comando che considero, e che considerano anche altrove, di eccellenza nell'affrontare le emergenze. Qui ci sono persone formate in maniera eccellente. Io credo molto in questo Comando.

Il nostro Territorio – ha spiegato ancora l'architetto D'Agostino - ha delle criticità anche se non è dei peggiori sul punto di vista delle emergenze. Una delle maggiori criticità è il rischio sismico. Questo non si può prevedere ma la formazione per affrontare le grandi emergenze c'è”.

Non solo terremoti ma anche attenzione rivolta “alle alluvioni o alle microemergenze per gli allagamenti sempre più costanti in questo territorio. I rischi ci sono nel Sannio, ma vanno tenuti sotto controllo e monitorati”.

Subito dopo una riunione con l'ingegnere Di Tullio, il neo comandante ha incontrato il personale operativo, amministrativo e l'associazione Nazionale dei vigili del fuoco.