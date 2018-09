Licenza sospesa per un bar al Rione Libertà Il provvedimento del questore Bellassai notificato dai poliziotti

Licenza di un bar sospesa dal Questore Giuseppe Bellassai. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dagli agenti della Squadra Amministrativa e della Squadra Volanti. Si tratta di un'esercizio commerciale in via Vitelli, al Rione Libertà. La sospensione per 30 giorni dell'attività è scattata dopo una serie di controlli eseguiti dalla Polizia che ha accertato la presenza costante all'interno del locale di pregiudicati. Inoltre la Squadra Mobile a settembre scorso aveva anche arrestato per droga tre persone e denunciato una quarta in stato di libertà.