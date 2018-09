Scontro tra due Fiat Punto: quattro persone ferite | FOTO Incidente tra Montesarchio e San Martino. Dopo l'urto, una delle auto finisce in una scarpata

E' di quattro persone ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Campanino, la strada comunale che da Montesarchio conduce a San Martino Valle Caudina. A scontrarsi una Fiat Grande Punto, condotta da una 51enne di Montesarchio che viaggiava in compagnia dei due figli di 22 e 16 anni,. Ed una Fiat Punto guidata da una donna, sempre di Montesarchio. Violento l'impatto tra i due veicoli. In seguito all'arto, la Grande Punto è finita in una scarpata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bonea e i vigili con i carabinieri di San Martino Valle Caudina.

Per tutte e quattro le persone si è reso necessario il trasferimento in ospedale.