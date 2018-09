Zero vittime della strada, il 19 campagna in tutta Europa Impegnata anche la polizia stradale di Benevento

Il network europeo delle Polizie stradali “Tispol”, del quale la Polizia stradale italiana ha la presidenza da ottobre 2016, ha programmato, nella giornata del 19 settembre 2018, l’effettuazione di una campagna europea congiunta, denominate Edward.

L’iniziativa, patrocinata anche dalla Commissione Europea, ha lo scopo di ottenere a livello europeo, una giornata, quella del 19 settembre 2018, a zero vittime sulle strade.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di aumentare la consapevolezza sociale del fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento ma anche quello di richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi agli obiettivi europei relativi alla riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade entro il 2020.

In occasione di tale operazione, la Polizia stradale di Benevento, come tutte le Polizie stradali d’Italia e d’Europa, predisporrà mirati servizi volti alla riduzione delle principali cause di incidentalità, con particolare riguardo all’elevata velocità, al mancato utilizzo dei sistemi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e del casco protettivo e all’uso dei telefoni cellulari alla guida.

Il progetto è stato anche inserito sui social. Per chi volesse saperne di più si segnala la pagina web: https://projectedward.eu, su cui viene compiutamente illustrata l’interessante campagna promossa dal network TispoL.