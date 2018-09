Auto in fiamme lungo l'Appia, paura per automobilista | FOTO Fuoco divampa dal vano motore di una Fiat Punto

Momenti di paura questa mattina per un automobilista che si è trovato a fare i conto con l'incendio della sua auto. L'uomo stava viaggiando a bordo della sua Fiat Punto lungo la Statale Appia, quando alla località Tavernola di Paolisi, dal vano motore sono divampate le fiamme. Il conducente è per fortuna riuscito ad arrestare la marcia in tempo e a far scattare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.