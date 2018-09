Indagine antidroga, nessuna misura più per Pizzone e Tassella L'udienza preliminare a carico anche di altre due persone è slittata al 29 ottobre

E' slittata al 29 ottobre l'udienza preliminare, fissata dinanzi al gup Daniela Falllarino, a carico delle quattro persone tirate in ballo da un'inchiesta antidroga del pm Miriam Lapalorcia e della guardia di finanza che il 31 dicembre dello scorso anno era sfociata nell'arresto, ordinato dal gip Maria Ilaria Romano, di Daniele Pizzone, 24 anni, e nell'obbligo di firma disposto per Giuseppe Tassella, di Benevento.

Per entrambi è arrivata questa mattina la revoca della misura alla quale erano sottoposti: i domiciliari per Pizzone, l'obbligo di firma per Tassella, che, difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione, hanno scelto il rito abbreviato. Nessun provvedimento cautelare era stato invece adottato all'epoca per Graziano Somma, 28 anni, e Alberico D'Auria, 23 anni, anche loro della città, assistiti dagli avvocati Claudio Fusco e Marcello D'Auria.

Esp