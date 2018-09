Non può avvicinarla, sfonda la porta di casa della ex Ai domiciliari un 44enne, arrestato dai carabinieri di Frasso Telesino

Dal luglio del 2017 era sottoposto al divieto di avvicinamento, per maltrattamenti in famiglia, all'ex compagna; una misura che lo scorso 9 settembre avrebbe violato. E' per questo che è finito ai domiciliari, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri della Stazione di Frasso Telesino, un 44enne, già noto alle forze dell'ordine. Secondo gli inquirenti, otto giorni fa, così come accertato dai militari della Stazione di Solopaca, l'uomo, al fine di riavvicinare insistentemente la donna, avrebbe abbattuto la porta dell’abitazione in cui lei vive e, alla presenza del solo figlio minore, avrebbe danneggiato alcuni oggetti.