Centralina E-bike rubata da bici della Provincia Nel mirino le 'due ruote' del bike sharing della Provincia di Benevento

Biciclette elettriche ancora nel mirino dei ladri e dei vandali in città. L'ultima e-bike finita nel mirino è di proprietà della Provincia di Benevento. Qualcuno ha infatti portato via la centralina della bici che era stata lasciata in sosta all'interno dell'apposita rastrelliera in via Carducci, a ridosso degli uffici dell'Ente. Ad accorgersi del furto è stato il custode della struttura.