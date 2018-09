Camion travolge cavi passaggio a livello: traffico in tilt FOTO - VIDEO | Cisterna trasportata sul rimorchio ha urtato i fili in acciaio di sicurezza

Momenti di paura questa mattina in via Valfortore per un camion il cui carico ha urtato i fili di guardia prima del passaggio a livello e li ha tranciati facendo inclinare uno dei pali che li sorreggevano, collocati a protezione dei cavi dell'alta tensione ferroviaria. È accaduto intorno alle 11 alle spalle del centro commerciale. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante, adibito al trasporto di ferro usato, sul cassone trasportava una cisterna alta circa tre metri. L'eccessiva altezza del rimorchio e del carico ha provocato l'incidente.

La cisterna in ferro si è infatti impigliata ai cavi di acciaio posizionati un metro prima dei fili elettrici che trasferiscono la corrente ai treni. Per fortuna il camion non ha urtato i cavi dell'alta tensione.

Dopo l'urto la cisterna è precipitata ai piedi del passaggio a livello. Traffico ferroviario interrotto per alcuni minuti. Tempo necessario, dopo l'allarme fatto scattare dai sistemi automatici e dagli automobilisti, per verificare eventuali problemi alle linee e mettere in sicurezza il passaggio a livello. Traffico veicolare, invece, interrotto per oltre un'ora sia in direzione della città che verso contrada Pezzapiana. Non attraversabile, infatti, per motivi di sicurezza, il passaggio a livello anche a causa del sostegno pericolosamente inclinato sulla carreggiata.

Lavoro per le squadre di intervento delle Ferrovie, per i tecnici e per la polizia ferroviaria accorsa sul posto. Identificato l'autotrasportatore che con il mezzo pesante è per fortuna riuscito ad allontanarsi dal passaggio a livello per arrestare la marcia del mezzo pesante in sicurezza.

Alessandro Fallarino