Scontro tra tre auto: coinvolta la senatrice Lonardo | FOTO Per fortuna nessuna conseguenza per l'esponente di Forza Italia

Momenti di paura questa mattina per la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo Mastella coinvolta in un incidente stradale lungo la Fondovalle Sabato. La senatrice era in una Smart con una sua collaboratrice quando per cause in corso di accertamento il veicolo è rimasto coinvolto in un sinistro. Oltre la Smart nell'incidente sono rimaste coinvolte una Lancia Y ed una Fiat Panda. E' scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Benevento e Ceppaloni e le ambulanze del 118. Tanto spavento per la senatrice ma per fortuna nessuna grave conseguenza personale, ingenti invece i danni ai veicoli. Ferite lievi per due donne che occupavano le altre auto coinvolte nello scontro.

Saranno ora i rilievi dei carabinieri a dover restituire l'esatta dinamica dell'incidente.