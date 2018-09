Parcheggiatori abusivi multati dalla Polizia Sequestrati i soldi dell'attività non autorizzata

Due parcheggiatori abusivi sono stati identificati e multati dagli agenti della Volante. I due sono stati sorpresi ad esercitare l'attività abusiva in via Delcogliano, nei pressi dell'ospedale Rummo. Per entrambi multa e sequestro dei soldi provento dell'attività.