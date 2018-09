Bimbo di 6 mesi ferito alla testa: salvato dai carabinieri Militari di San Giorgio del Sannio hanno soccorso il piccolo, peraltro da poco operato alla testa

Momenti di paura ieri mattina per un neonato rimasto ferito in un incidente stradale. Il piccolo, di appena sei mesi, è stato soccorso e trasportato in ospedale dai carabinieri della stazione di San Giorgio del Sannio.

E' accaduto intorno alle 11 in via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio quando i militari hanno notato una donna con il piccolo tra le braccia. Era rimasto ferito poco prima in un incidente. Il piccolo sanguinava dalla testa. Si era in pratica riaperta la ferita di un'operazione subita pochi giorni prima dal neonato.

A Quel punto i militari hanno immediatamente fatto salire sull'auto di servizio la donna ed il bimbo. Una corsa concitata verso il Rummo di Benevento, evitando l'intenso traffico grazie ai dispositivi sonori e visivi della 'gazzella' dell'Arma. Nel frattempo la centrale operativa del Comando Provinciale di Benevento, a conoscenza di quanto stava accadendo, ha immediatamente avvisato i medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale Rummo.

Giunto in ospedale il piccolo è stato soccorso e medicato dai medici. Per fortuna nulla di grave. In serata il piccolo è stato dimesso.