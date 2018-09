Fuggito dopo rifornimento non pagato, scarcerato il 34enne La decisione del gip Palmieri: obbligo di firma per l'uomo, residente a Paduli

Scarcerato dal gip Gelsomina Palmieri, che ha disposto per lui l'obbligo di firma, il 34enne ucraino, residente a Paduli, arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Al volante di una Cinqucento, aveva cercato di sfuggire ai militari, intervenuti dopo la segnalazione del gestore di un impianto di carburante di Ponte Valentino presso il quale l'indagato avrebbe fatto rifornimento senza pagare. Comparso in carcere dinanzi al giudice, l'uomo – è stato difeso d'ufficio dall'avvocato Fabio Russo – si è scusato per il gesto, sostenendo di non ricordare alcunchè perchè aveva bevuto.

