Tre fucili, una pistola, gioielli e soldi rubati in una casa Raid dei ladri a Guardia Sanframondi. A Benevento i carabinieri denunciano un uomo per furto

Amaro rientro, ieri sera, per una famiglia di Guardia Sanframondi finita nel mirino dei ladri che si è trovata a fare i conti con la casa messa a soqquadro.

E' accaduto in via Cesco Martone. Dove nel mirino è finita un'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, dopo essere entrati in casa attraverso il balcone della camera da letto, i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni ad una fuciliera dalla quale, dopo averla forzata, hanno portato via tre fucili ed una pistola. Non contenti del bottino, i ladri hanno frugato ovunque e fatto sparire anche gioielli e soldi. Al rientro, introno alle 23, i proprietari di casa si sono resi conto dell'accaduto. Scatto all'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno effettuato il sopralluogo ed i rilievi per cercare di identificare gli autori del raid.

Dalla Valle Telesina a Benevento. E' andata male, questa volta, ad un 67enne della città denunciato per tentato furto dai carabinieri della Compagnia di Benevento. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre cercava di entrare all'interno dello studio di un commercialista. Bloccato, per lui è scattata la denuncia.

Al.Fa