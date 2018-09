Lavora il terreno e trova bombe della Seconda Guerra Agricoltore ha notato gli ordigni mentre stava arando un suo fondo agricolo

Stava arando il suo terreno quando ha notato nel solco creato dall'aratro trainato da un trattore due tubi metallici. È bastato scendere dal mezzo agricolo per capire che si trattava probabilmente di vecchi proiettili di artiglieria sepolti per decenni.

È accaduto a contrada Ciancelle di Benevento. L'uomo, residente a Castelpoto, ha fatto scattare l'allarme in serata. Stava lavorando il suo fondo agricolo quando dalla terrà è riemersa la vecchia bomba. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno successivamente chiesto l'ausilio degli artificieri di Napoli. Durante le operazioni, la zona è stata transennata per evitare che qualcuno si potesse avvicinare al luogo del ritrovamento mentre gli specialisti dell'arma effettuavano la messa in sicurezza.