Trovano l'auto con una ruota sgonfia, truffati nel parcheggio Doppio episodio in città

Praticamente coetanei, accomunati dallo stesso destino: una truffa. Ne sono rimasti vittime due cinquantenni di Benevento che avevano lasciato in sosta le loro auto – una Renault Megane ed una Fiat Idea – nei parcheggi di due attività commerciali di via Planco e via Moro. Quando sono andati a riprenderle dopo aver fatto la spesa, sono stati costretti a fare i conti con un imprevisto: le macchine avevano infatti una ruota sgonfia. "Succede", si sono sentiti dire da qualcuno evidentemente interessato.

Dopo aver probabilmente imprecato, sono scesi, hanno tirato fuori il crick per sostituire lo pneumatico, e si sono messi all'opera. E' il momento che stavano attendendo i malviventi: dopo aver creato le condizioni per colpire i bersagli di turno, hanno approfittato della loro distrazione per allungare le mani negli abitacoli ed impadronirsi, complessivamente, di un borsello contenente solo documenti, ma non denaro, ed altri oggetti.

Solo quando i malcapitati sono rimessi al volante per ripartire, hanno scoperto ciò che era accaduto. Troppo tardi, nessuna traccia degli autori, spariti nel nulla dopo aver utilizzato una delle tecniche maggiormente diffuse nella commissione di truffe ai danni degli automobilisti.

