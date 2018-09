Incendio alla "Bosco Lucarelli", scuola evacuata | FOTO Fiamme nell'aula di Musica. Vigili del fuoco in azione. Nessun problema per gli studenti

Momenti di paura questa mattina alla scuola Bosco Lucarelli, al Rione Libertà per un incendio divampato in un'aula all'ultimo piano dell'istituto scolastico di via Gioberti.

A far scattare l'allarme il personale scolastico ed i professori che si sono accorti del fumo.

Sul posto sono accorse tre squadre dei vigili del fuoco. Nel frattempo, all'interno dell'istituto sono scattate le procedure di evacuazione. Personale scolastico ed insegnanti hanno attuato il piano di emergenza previsto in questi casi.

Tutti gli studenti ed il personale sono usciti dall'edificio e si sono radunati nelle aree cosiddette 'sicure' dove hanno atteso l'arrivo dei soccorsi. Nessun problema si è registrato per gli alunni e per i professori.

Giunti sul posto i pompieri hanno raggiunto l'ultimo piano grazie all'autoscala e sono entrati all'interno dell'aula musicale dove sono divampate le fiamme. Hanno impiegato pochi minuti per estinguere il rogo. Sono ora in corso le indagini ed i sopralluoghi per cercare di stabilire cosa abbia provocato l'incendio. Secondo una prima ipotesi, a scatenare le fiamme potrebbe essere stato un problema elettrico. Un corto circuito forse provocato da una 'ciabatta' multipresa presente nell'aula 'percussioni'. Sul posto anche gli agenti della Volante che hanno effettuato un sopralluogo.

Al.Fa