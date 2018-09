Spaccia hashish in centro, arrestata minorenne Operazione degli agenti della Volante che hanno fermato una 17enne. Droga anche nel reggiseno

Oltre 150 grammi di hashish sequestrati e una minorenne arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. È il bilancio di un'operazione antidroga effettuata dagli agenti della Volante in pieno centro storico di Benevento. I poliziotti hanno fermato una minorenne dopo che era stata notata cedere una dose di hashish ad un acquirente a piazza Piano di Corte. Quando la ragazzina si è accorta della presenza dei poliziotti, l'indagata è scappata al pari di altri giovani che erano in sua compagnia. Durante la fuga ha gettato lungo la strada diversi involucri di cellophane con dentro 95 grammi di droga. Bloccata, la ragazza è stata trasferita in questura. Durante la perquisizone, all'interno del reggiseno sono stati rinvenuti e sequestrati altri 60 grammi di hashish suddivisi in dosi. La ragazza ha poi consegno agli agenti anche la somma di 120 euro che secondo l'accusa rappresentano il provento dell'attività di spaccio. suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio che è risultata essere provento dell’attività di spaccio.

Dichiarata in arresto, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i minori di Napoli, la ragazza è stata trasferita presso il carcere minorile di Napoli.