Forte vento spezza eliche pala eolica Vigili del fuoco al lavoro a Casalduni

Momenti di paura questa mattina alla località Pesco Mandrino per il forte vento che ha divelto e piegato le eliche di un aerogeneratore. A far scattare l'allarme sono stati gli operai e i tecnici evidentemente già in zona proprio per verificare la funzionalità della pala eolica sferzata dalle violente raffiche di vento che da ore soffiano in tutto il Sannio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l'area per impedire alle persone di avvicinarsi. La maggiore criticità è ora rappresentata dal pericolo di caduta al suolo delle eliche danneggiate. Sul posto anche i carabinieri.